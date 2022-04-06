校園疫情大爆發，到目前有13個縣市99校部分或全面停課。教育部潘文忠今表示，將視疫情發展，滾動修正停課規定。此外，16日登場的全國中等學校運動會，新北市有27位柔道選手確診無法參加；4月30日至5月1日舉行的統測，確診考生無法參加，將以外加名額方補救。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專案報告「大學合併之問題與檢討」，不過多位立委關心校園疫情的問題。目前關於學校停課的規定，1班有1人確診該班停課，有2班達停課標準則全校停課。潘文忠說，將與指揮中心密切聯繫，滾動修正停課標準。

國民黨立委林奕華質詢指出，4月16日至21日全國中等學校運動會在花蓮舉行，這項活動攸關學生升學，教育部怎麼因應？據她了解，新北市有7位國三生、3位高三生確診，他們面臨無法參賽的狀況，進一步影響升學。

教育部體育署副署長林則宏回覆，新北市有27位柔道選手確診，將無法參賽，整體選手確診狀況則要再調查。潘文忠表示，選手因確診無法參賽，教育部近日會研擬因應方案，以保障他們的升學權益。

民進黨立委張廖萬堅說，台灣疫情持續發展，以後學生確診狀況會持續增加，尤其小學生沒有打疫苗，學校基於慎重起見，會更常實施預防性停課，進一步影響到家長的工作，政府是不是會像去年一樣，發放孩童家庭防疫補貼？

潘文忠說，從1月到現在，共有122位小學生確診，現在學校都非常慎重，一旦有確診案例發生，就會採訪預防性停課，而且會減少對家長的干擾，譬如停課3天，狀況解除後，立即復課。至於是否再發放孩童防疫補貼，則要配合政府整體政策。

此外，111學年統一入學測驗4月30日、5月1日兩天舉行，其中四技二專總計報考人數為7萬9266 人，較去年減少9044人，是歷年最低；二技報考人數為7091人，比去年減少775人。

潘文忠表示，統測的防疫採取高規格這樣的一個措施，除了確診者之外，其餘的都已經備妥備用試場。至於因為確診者這部分，目前沒有辦法來參加試，但是教育部也會採取外加名額的方式，特別來照顧這些因為確診而無法參加考試的考生，後續在升學上權益。