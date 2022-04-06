電動機車龍頭Gogoro登上美股，紐約時間 4 月 5 日上午 9：30（台灣時間 4 月 5 日晚上 9：30），正式以股票代碼「GGR」、認股權證代碼「GGROW」，在美國納斯達克 (Nasdaq) 交易所開始交易，而上市首日股票收盤價格每股14.02 美元。

Gogoro 成為首家台灣新創公司在美國成功上市的獨角獸（公司市值超過 10 億美元），也是台灣有史以來第一家透過 SPAC 方式在海外股票交易市場上市的實業公司， 更是睽違 16 年，再次登上美國納斯達克 (Nasdaq) 交易所的台灣科技品牌。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「Gogoro 正在透過改變人們使用和分享可攜式能源的方式，引領世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。憑藉創新技術、不斷擴大的全球足跡和經驗豐富的管理團隊，Gogoro 處於一個絕佳的位置協助改變城市移動格局，並從全球超過 5 億輛的二輪車輛市場中尋找商機。同時，我個人要感謝尹衍樑博士，從第一天起就全力支持 Gogoro，以及他對打造一個更美好、永續世界的崇高願景。」

潤泰集團總裁尹衍樑博士為 Gogoro 創立時的天使投資人，不僅是初期的資金投入，尹衍樑博士更實際參與了 Gogoro 多輪的增資計畫，在挹注落實 Gogoro 願景的資金需求外，他也在 Gogoro 企業發展的重要時刻，提供寶貴的意見給 Gogoro 作為決策參考，是 Gogoro 一路走來能夠持續創新研發與拓展市場的重要推手。

Gogoro 在台創立十年，現已擁有超過 47.5 萬位 PBGN (Power by Gogoro Network) 車輛用戶，自 2015 年正式開始銷售以來，用戶騎行總公里數突破 50 億公里，累積電池交換超過 2.77 億顆，全體騎士累計已減少超過 4.2 億公斤的二氧化碳排放，並已管理超過 2 億 7730 萬顆的電池交換。Gogoro 在全台灣布建 10477 個電池交換機櫃，電池交換機櫃遍布在全台灣的 2215 個站點，可提供服務的電池交換槽總數達到 93428 個，已經在電池交換網路中投入超過 97 萬顆智慧電池，全天候、全時域地為所有車主提供大量、高效、智慧的電池交換服務。