馬路如虎口，大部分汽車上都裝有行車紀錄器，以保障行車安全，而在機車族眾多的台灣，在用路時又得更加小心，近日，一名網友便上網詢問大家，機車是否也需要加裝行車紀錄器呢？原PO認為在機車上加裝行車紀錄器較安全，不過他也因為車程短，因此相當猶豫是否要加裝。

網友討論機車加裝行車紀錄器的必要性。(圖/翻攝自PTT)

PTT上一名網友近日發起詢問，他表示自己目前想換一台新的機車，因此上網看了許多貼文，查看大家對於新車配備上的建議，原PO提到貼文中有許多網友都建議買新車時可以加裝行車紀錄器，他表示自己過去的機車都並未加裝行車紀錄器，且他從家裡通勤到公司的距離也不會太遠，因此相當猶豫是否要加裝。

原PO隨後也表示，除了通勤的路程不遠外，他自身在騎車時車速慢也格外注意路況，想裝行車紀錄器很大一部分是怕被來車撞到，因此想多一層保障，原PO提到他有到車行問過老闆，老闆表示低階的行車紀錄器一台也要快6000元，他因此上網尋求大家的建議。

網友認為機車一定要裝行車紀錄器。(圖/翻攝自PTT)

貼文一出，許多同事機車族的網友到底下留言，所有人都表示機車一定要加裝行車紀錄器，路上的三寶眾多，加裝行車紀錄器不僅有嚇阻的作用，若是真的不小心發生交通意外也能維護自己的權益，也有人建議原PO行車紀錄器一分錢一分貨，千萬不要貪小便宜；馬路如虎口，用路人在上路時須得多加注意小心，建議大家加裝行車紀錄器在車上，也能多一層保障。