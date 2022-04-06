台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，並辭去國民黨副秘書長一職。北市議員徐巧芯曾爆料，國民黨主席朱立倫撂話要與羅智強「魚死網破」，「民調再強都不會提名你，就是不要你」。對此，羅智強今在廣播節目表示，他確實有向北市議員游淑慧、徐巧芯訴苦，感謝他們打抱不平，站出來講話就是一股義氣，但不願重述當天與朱立倫的談話。

羅智強提到，感謝游淑慧、徐巧芯為他打抱不平的朋友，第一次3月25日接到黨的關切，不宣布參選，那周幾乎沒有回應，但是不具名的消息出現，地方認為沒有溝通下來走、民調很差造成桃園選情崩盤等，但是也就算了，等到第二次再叫他再等五天，第二天馬上不具名放話，羅智強因為害怕國民黨輸黯然退場。

羅智強指出，人心是肉做的，他當然會向別人訴苦，答應5天不宣布，消息人士卻說他已經被勸退，好朋友很生氣，站出來講話就是一股義氣，他們把名字打開來說話，結論大家形容是火車對撞，他也不願意火車對撞，四點聲明也努力給黨空間，「不要再讓我去重述那天講了什麼。」

羅智強說，「大家都有情緒，我也有情緒，我的情緒是低落、無奈」，坦言有對游淑慧、徐巧芯訴苦，謝謝他們打抱不平，他們要說什麼話他都概括承受，他們有正義感。他意有所指表示，放話是名字打開來還是名字蓋起來比較負責任？

羅智強表示，他附和主席一句話，團結都不一定贏，分裂怎麼贏？也願意表達最大空間，不管黨採初選、協徵召、民調，提出的候選人都尊重，但是我有他必須宣布，有爭取的自由，相互尊重火車就不會對撞，他今天就是要踩剎車、畫句點，主席也不重述，所有責難到他身上就可以了。

羅智強也說，辭秘書長是很簡單的事情，沒有大家想的一些情緒的戲碼，是黨務中立必然的選擇。

對於選新竹、高雄的傳言，羅智強表示，新竹這件事情黨中央沒提過，但很久以前有黨內人士有說過，他認為是天方夜譚，不否認在公投之前確實思考過高雄，後來傳出無黨籍立委高金素梅參選高雄市長，他認為高金是好的人選，所以那一刻起參選高雄市長的念頭就已打消，並已思考選桃園。

至於何時遷戶籍？羅智強說，他先保密，現在不把籌備中的事情說出來，「再給我一點時間」，很多決定沒有想像容易，真的要選，牽戶籍勢所必然，但辭不辭市議員，也有很多聲音、不同選擇方向，辭市議員雖然是決心展現，有人認為向黨內叫板，沒有兩全其美，容他在思考一下。