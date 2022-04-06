「第21屆台中市金手獎」選拔活動報名開跑！主辦單位台中市工商發展投資策進會表示，即日起至5月31日受理報名，邀請台中市中小企業製造業廠商踴躍參加。

工策會總幹事黃于珊表示，台中市金手獎不僅是全國唯一由地方政府創辦的經濟獎項，歷經20年的選拔及成長，已成為在地產業領頭指標，不僅傳承黑手精神，更提升整體產業競爭力，讓全國看見台中經濟榮景。

黃于珊說明，台中市近3年累積投資總額破兆！根據經濟部資料，投資台灣三大方案中，投資台中家數高達241家，件數穩居全國第一；指標性大廠包含美光、巨大、華邦電子、上銀科技、大立光、沃旭、永冠集團與世紀樺欣等都在台中投資，顯見台中堅實的製造群聚動能。

黃于珊強調，20年來金手獎選拔出經營穩健、表現卓越，對社會有具體貢獻的優良企業並給予公開表揚，由獲獎企業組成的台中市金手獎得獎廠商協進會，提供標榜台中製造的隱形冠軍專屬的交流平台，讓獲獎企業互相交流、提攜並進。

工策會說明，金手獎選拔標準係針對「整體管理制度」、「研發與創新」、「行銷」、「人力發展」以及「社會責任」等五大項目進行評比，並邀請產、官、學、研各界專家委員進行縝密評選審查。

工策會補充說明，製造業廠商符合「中小企業資格」、「成立三年以上」、「企業、工廠登記證明均須登記在台中市」及相關經營標準即可報名參加。報名期間也將辦理兩場選拔諮詢說明會，4月21日於工策會及5月4日於精密園區勞工聯合服務中心辦理，邀請歷屆績優得獎企業分享申請及獲獎歷程。