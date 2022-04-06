即使近日傳出台積電包下繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）新一代繪圖處理器GPU訂單的利多消息，但台積電股價今（6日）早盤一度重挫14元，顯然未受利多消息刺激，此事引起網友們熱烈討論，有內行人點出，台積電利多不漲是重要警訊，「利多不漲，真的要GG了」、「利多漲不動，真的不妙了。」

南韓媒體BusinessKorea報導，輝達已決定與台積電合作生產新一代繪圖處理器晶片，且報導引述消息來源指出，由於三星代工良率較低，輝達已被迫完全轉向台積電，甚至傳出輝達已經支付台積電70億美元的費用，確保其產品能夠採用台積電的5奈米製程技術量產。

即使台積電出現利多消息，但依然無法刺激股價上漲，今以578元開出下跌11元，隨後跌幅更擴大至超過2%，最低觸及575元下跌14元，此事引起PTT網友們熱烈討論。

許多人認為，利多不漲對台積電來說是值得注意的警訊，「利多不漲，真的要GG了」、「利多漲不動，真的是不太妙了」、「其實在科技業，韓媒的參考度很低」、「買GG人生GG」、「今天好像沒有要V的感覺GG是不是要一路向下啊」、「韓媒放利多，其實是在捧殺。」

儘管如此，有網友認為，台積電股價漲跌還是要看外資的臉色，現階段消息面影響較低，「外豬再不買，我看還是很難拉起來啦」、「外資繼續賣，GG繼續砍」、「外資賣下去，散戶買上去」、「外資QQQ繼續撿零股。」

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。