消息面：

1.美國3月非製造業ISM指數為58.3，預估為58.6，前值為56.5。

2.美國3月Markit服務業PMI(採購經理人指數)終值為58，預估以及前值均為58.9。同時，綜合PMI終值為57.7，前值為58.5。

3.根據美國石油協會(API)統計，當地上周原油庫存量增110萬桶，較市場預估減少160萬桶。同時，汽油以及原油精煉油庫存方面，分別減少54.3萬桶，以及增加59.3萬桶。另外，美國能源資訊署(EIA)也將於當地時間6日公布官方數據，市場預估美國原油庫存量將少210萬桶。

4.美元指數一度走弱，跌破98.9點近0.2%。不過，在聯準會第2把交椅布蘭納德，發表5月或將升息的鷹派談話後，美元指數曾漲至99.5，創2019年5月以來最高，日漲幅逾0.5%並連漲4日。

5.美國公債殖利率攀升，聯準會可能進一步緊收貨幣，黃金避險需求降溫下。現貨金價跌0.6%，每盎司為1,921.47美元，黃金期貨價格跌0.3%，至1,927.5美元。

6.美元走高，以及新冠新一波疫情可能導致原油需求趨緩，俄烏衝突雖仍未解決，但國際油價還是疲弱。倫敦布蘭特原油期貨跌0.89美元或0.8%，每桶收106.64美元。同時，美國WTI原油跌1.32美元或1.3%，收於101.96美元。

7.比特幣在6日隔夜美股盤前，曾重登4.7萬美元，後來跌至4.52萬美元，是4月1日以來最低，目前在4.51萬美元附近，跌約3%。