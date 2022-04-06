39歲的日本知名女星深田恭子，出道多年憑著甜美外表、火辣身材成為不少人心目中的性感女神，而她去年宣布罹患「適應障礙症」後便全面暫緩演藝活動，將重心放在她與44歲百億地產社長杉本宏之的感情上，還傳出她想在今年完婚，不過近日卻爆出婚事再度卡關，讓粉絲們替她感到心疼。

根據日本媒體《東京體育報》的報導，深田恭子自從發現身體健康亮紅燈後就減少工作量，並向友人透露很想趕快結婚、投入家庭，而她穩交3年的地產大亨男友杉本宏之，也在日前公開認愛，讓他們多次傳出好事將近，但沒想到近日又因為男友杉本宏之的事業，以及受到深田恭子的工作環境影響，而使婚事再度停擺。

據了解，杉本宏之在2005年曾以地產界最年輕CEO的名號打響市場，成功讓旗下的公司上市，但在2008年受到雷曼兄弟破產的金融風暴波及，使公司廢止上市，他個人也因此申請破產，經過幾年的努力，杉本宏之打算東山再起，於近日再度挑戰公司上市，希望能讓公司穩定經營，並讓公司員工及深田恭子能放心的將自己交給他，因此對於婚禮一事並沒有這麼急迫。

另一方面則傳出深田恭子還有工作在身無法處理婚事，但某電視台製作人則回應，深田恭子近期暫時沒有接下需要長時間拍攝的電影及電視劇，目前主要是以商演活動及拍攝廣告為主。不久前，深田恭子也才剛接下知名紅茶品牌的代言，這兩日出席宣傳活動時也沒有提及任何新作品，因此外界揣測她是為了結婚而減少工作量，希望自己能在40歲前升格成人妻。