大陸文化和旅遊部數據中心測算，2022年清明節假期3天，大陸全國國內旅遊出遊7541.9萬人次，年減26.2％，按可比口徑恢復至2019年同期的68.0％。

此外，清明節假期3天實現國內旅遊收入187.8億元（人民幣，下同），年減30.9％，恢復至2019年同期的39.2％。也就是說，受到本輪疫情的衝擊和影響，2022年大陸清明假期出遊人次和旅遊收入均有所下降。

疫情影響下，出遊半徑縮小，本地游成為這個清明小長假遊客的主要選擇。大陸文化和旅遊部指出，本地休閒和近程度假成為清明節假期主基調，位置大數據監測顯示，各地接待遊客中省內遊客占比94.9％，創常態化疫情防控以來新高。

受省內本地遊帶動，一批小眾城市酒店預訂量較去年清明有所增長。去哪兒平台數據顯示，以小龍蝦聞名的湖北潛江，今年清明期間酒店預訂量較去年增長35％；仍能滑春雪的新疆阿勒泰酒店預訂量，較去年增長30％。