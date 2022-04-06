養護心臟，除了避免高血壓、高血脂、高血糖及肥胖、不良生活習慣等傷害因子之外，新近的研究範疇也多指向研究腸道菌與心血管、心臟健康之間的關聯性。營養專家指出，不只膽固醇、三酸甘油酯傷害心血管，近年來廣被討論的消化代謝物質「氧化三甲胺」(trimethylamine N-oxide, TMAO)，要是在體內的濃度過高，也是誘發心血管疾病的危險因子，3種飲食可以調降氧化三甲胺指數，護心更整腸。

●甚麼是氧化三甲胺？

當人體消化吸收如豬肉、牛肉等紅肉營養後，所剩下的殘餘物質，會被腸道菌利用與代謝，這時就產生具臭味與揮發性的三甲胺。

營養學博士吳映蓉與營養師翁德志、李芷薇在《腸道菌對了，身心就健康》書中提到，三甲胺也會被腸道吸收進入肝臟，成為氧化三甲胺後再進入血液，促使免疫細胞異常堆積在血管壁上，並且強化血小板凝集力，不但容易形成血栓，也使血管窄化，大增中風與心血管疾病風險。

台大北護分院胃腸肝膽科主治醫師吳偉愷指出，多項人體研究也已經證實，血液中的氧化三甲胺濃度，在心血管疾病病患族群中，是重大心血管事件的獨立預後因子。現今科學家正積極研究透過調節人體腸道菌，來降低體內氧化三甲胺，設法改善心血管疾病的嚴重度與死亡率。

●護心顧腸這樣吃 地中海飲食能降氧化三甲胺濃度

營養師指出，以植物類食材為主、減少過度攝取紅肉與加工食品、攝取全穀類、植物油與低脂白肉的地中海飲食法，是目前了解最能調降體內氧化三甲胺濃度的飲食法。

其次，日常選擇無糖優格、優酪乳、納豆、泡菜或市售益生菌，也能藉由穩定腸道菌相，降低體內發炎風險。

●其他能調控心血管疾病的營養素

1.茄紅素：能抑制膽固醇沉積於血管壁上，番茄、紅蘿蔔、紅葡萄柚中含量豐富。

2.大豆異黃酮：抑制血小板凝集、防血栓，可以選擇黃豆、紅豆、毛豆及豆腐等。

3.Omega-3脂肪酸：助維持血管彈性使血流順暢，日常可酌量攝取包括鮭魚、鯖魚、秋刀魚及堅果如核桃。

●溫差是心血管大敵 10大食材吃出強健心臟

近日乍暖還寒，溫差一日數變，正是心血管疾病好發季節。想強化心血管又養護腸道，下列10種當季食材可以多做選擇：