清明連假過完，想好下回要去哪裡旅行沒？看準旅遊結合美食已經成為一種旅行的新態度，台灣高鐵讓美味不再遙不可及，推出多條「饗宴之旅」行程，無論您喜歡濃濃在地風味的庶民小吃，或是想要品嘗經過米其林、必比登認證的星級美食，只要搭上高鐵，就可以快速滿足味蕾的渴望，輕輕鬆鬆，體驗「食」在精采的美好台灣。

散佈在街頭巷尾的各種美味小吃，如何能夠通通一次到齊？走進在地名店，怎麼點菜才不會錯過鎮店之寶的經典菜色？這些問題如今都能輕易解決，只要一張車票，就能觸動味蕾，就如同台灣高鐵標榜的「一日生活圈」一樣，高鐵假期的「饗宴之旅」也能輕鬆方便地將各種在地美食一網打盡。

說到在地美味，就不能不提到台南，高鐵假期「饗宴之旅」的台南府城小吃阿霞海味台菜豐富行，結合經典台菜餐廳-「阿霞飯店」推出高鐵假期旅客專屬的雙明星菜套餐，台南必吃的鱔魚意麵、阿霞飯店的鎮店之寶-紅蟳米糕，都可一次享受；餐後再帶您參觀百年夢幻料亭-「鷲嶺食肆」，喝杯飲品細細品味美好的府城之夜。行程還包含參觀全台首學「孔廟」，現場DIY手作椪糖，另外也安排您到台南最美藝術饗宴天堂-台南美術2館，是一趟用美味與藝術滋養味蕾與心靈的美好旅程。

高鐵假期「饗宴之旅」行程包含高鐵來回車票也可搭配住宿、兩人就可成行；其中彰化行程特別把鹿港老街的明星小吃全部從原店搬來，安排成下午茶的獨特組合，更用英式三層點心架的吸睛方式陳列，一上桌就先讓相機吃飽飽。

餐點內容更包括不容錯過的美味，有國宴茶點昭和口酥餅、祖傳4代的王記芋丸、熱賣一甲子的阿振牛舌餅等，讓旅客在飯店內一次品嚐到原汁原味的小鎮風韻；此外，還安排專人專車帶您走訪臺灣玻璃館、桂花藝術村等彰化景點，更安排您搭上三輪車，在師傅生動有趣的解說下，漫遊於鹿港古蹟的巷弄之間，深入體會小鎮的百年魅力。