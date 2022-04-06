中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）今日（6日）約見選委，傳達大陸中央對特首選舉的最新指示，港媒報導，預料將傳達政務司長李家超是大陸中央唯一支持的人選。無獨有偶，大陸全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端今天（6日）在香港《明報》撰文稱，新特首必須是頂得住英美壓力的「鐵漢子」，雖然沒有直接點名，但力挺李家超、為其造勢意味濃厚。

盧文端在《明報》發表的文章稱，就在香港特首選舉前夕，美國和英國先後發表有關香港的報告，攻擊香港新選舉制度，中央高度關注。「權威人士建議筆者針對美英的攻擊，對香港新選制做一些解析。」暗示撰寫這篇文章，並非他個人突發奇想，而是在高層授意下為之。

盧文端提出3點看法：其一，新選制全面打破美英的選舉陷阱，以落實「愛國者治港」為原則，以實現良政善治為核心，以維護港人福祉為依歸，為「一國兩制」行穩致遠和香港長期繁榮穩定提供制度支撐；其二，美英攻擊香港新選制是其干擾破壞香港選舉行動的延續，企圖影響即將全面展開的特首選舉；其三，中央強力回擊美英，新一任特首人選，必然是能夠頂住美英壓力，堅定不移、義無反顧落實《港區國安法》和新選舉制度的「鐵漢子」。

李家超是警隊出身，長年在保安系統工作，2012年加入問責團隊，出任香港保安局副局長，2017年出任保安局局長，去年6月出任香港政務司長，統領9個政策局，但他的主要工作離不開國家安全。