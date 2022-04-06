原本預定在4月2日宣布參選桃園市長的台北市議員羅智強，在凌晨發文直播聲明喊卡，經與國民黨主席朱立倫懇談3小時，羅智強決定再沉澱幾天，直到清明連假結束的5日深夜，才以四點聲明宣布投入桃園市長初選並且辭去國民黨副秘書長一職。

羅智強表示，參加國民黨桃園市長提名機制的決定和意願沒改變，之前配合黨的指示二度延後宣布，外界因此有很多揣測跟想法，也讓所有支持我的好朋友擔心，先跟所有好朋友說聲抱歉。不管用初選、用協調、用民調、用徵召，都尊重，黨中央最後的提名結果。

至於，有部分意見認為羅智強未和地方溝通就展開行腳、造成反彈，也表達深自檢討反省之意。羅智強指出，這段時間其實桃園許多公職人員、在地人士，都給了很多協助和善意的互動，也溝通很多桃園市政的問題和想法；當然持續的溝通與磨合是我的責任，一定會繼續加強這部分。

羅智強認為，贏回桃園、打好2022年的地方選舉，才是最重要的，外界謠傳會脫黨參選，是一種傷害黨團結，別有居心的放話，希望適可而止，如果最後國民黨提名參選桃園市長，將全力以赴爭取勝選，但如果最後初選機制提名的人不是我，也絕對支持。

主席到底有沒有「威逼」羅智強，朱立倫對外回應，身為黨主席，我必須負起責任，說該說的話，做該做的事情，我不放話，也不回應，有相關的事務，信守承諾，一切以大局為重，黨的團結，黨的勝選，是最高的目標。

資深媒體人黃暐瀚形容國民黨桃園市長這局是好好鱉，殺到流血流滴，朱立倫跟國民黨均受重傷。早知如此，何必當初？國民黨早該考慮在桃園舉辦初選，一了百了。至於羅智強，若是無法得到桃園政治人物的支持，就算最後提名了他，孤軍作戰，沒有後援，最後一樣戰死沙場。

黃暐瀚也在6日上午廣播節目訪問3位桃園市現任立委，除了現階段民調最高的魯明哲堅定表示沒有意願參選；萬美玲認為空降或在地都不是問題，呼籲黨中央選策小組以和諧的方式推出最強人選；呂玉玲則表態還在思考會不會參加初選或接受徵召。