俄羅斯國家結算存管機構(NSD)周二表示，受制裁的俄羅斯VTB銀行已經對以美元和歐元計價的國內次級債券持有人支付盧布票息。

俄羅斯第二大銀行VTB銀行揭露的監管文件顯示，該行在2021年在本國市場發行的兩筆外幣債券，目前已經以盧布支付票息。文件顯示，VTB銀行在周一已經為兩檔歐元債券支付了總計2億5570萬盧布(約3100萬美元)的票息，以及以3.12億盧布(約3717萬美元)支付了去年發行的美元債券票息。

俄羅斯政府和企業能否繼續償還外幣債務，受到市場關注。目前俄國政府正面臨其主權債券持有人的償付問題。

由於西方負責支付的代理銀行在制裁措施之下推延了付款，讓俄羅斯一些公司的債券也面臨了償付的困難。

俄羅斯一家鑽石開採商Alrosa周二表示，已經對英國的監管機關申請特別許可，讓該公司可以支付其5億美元債券的票面利息。

國有的俄羅斯鐵路表示，公司曾試圖為以瑞士法郎計價的債券支付利息，但未能做到。

鋼鐵製造商Evraz周二表示，已經為7億美元的債券支付票息，這些債券將於2024年到期，付款準時地透過各自的清算系統轉移給投資者。

俄羅斯現在只能有限度地動用黃金和外匯儲備，違約風險可能對俄羅斯帶來持續性的後果。