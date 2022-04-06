大陸央視新聞用戶端6日報導，聯合國安理會美東時間5日審議烏克蘭問題。中國常駐聯合國代表張軍表示，必須查清烏克蘭基輔州布查鎮平民死亡事件具體原因。

張軍指出，根據國際人道法，平民在武裝衝突中應免遭任何形式的暴力，針對平民的襲擊不可接受，也不應該發生。有關布查鎮平民死亡的報導和畫面令人十分不安，事件的相關情況和具體原因必須查清。任何指控都應基於事實，結論得出之前，各方應保持克制，避免無端指責。

張軍稱，正如古特雷斯祕書長所說，烏克蘭危機的溢出效應，正在對世界、特別是開發中國家產生巨大影響，這值得高度重視，必須加強管控。制裁不是解決問題的有效手段，反而會加速危機外溢，帶來新的複雜問題。在全球化深入發展、人類命運緊密相連的今天，實施全方位、無差別的制裁無異於將世界經濟政治化、工具化、武器化，引發全球經貿、金融、能源、糧食、產業鏈供應鏈等領域嚴重危機，危及國際社會數十年的發展成果，讓各國民眾付出沉重代價。

廣大開發中國家不是衝突的當事方，不應被捲入矛盾，更不應被迫承擔地緣衝突和大國博弈的後果。世界主要經濟體要負起責任，管控危機外溢風險，維護全球市場穩定和世界經濟的復甦勢頭。

張軍指出，冷戰已經結束30多年，歐洲發生這樣一場地緣政治的悲劇值得深刻反思。各國主權和領土完整都應得到尊重，中小國家不應被推向大國對抗的前沿。各國都有權獨立自主決定外交政策，不應被迫選邊站隊。各國的安全不可分割，一國的安全不能以損害他國安全為代價。

中方呼籲美國、北約、歐盟同俄羅斯開展全面對話，直面多年來積累的矛盾，找到解決問題的辦法，推動構建均衡、有效、可持續的地區安全框架。

張軍強調，在烏克蘭問題上，中方不謀求地緣政治私利，沒有隔岸觀火心態，更不會做火上澆油的事情。中方真誠期待的目標只有一個，就是和平。中方將繼續勸和促談，為解決烏克蘭危機發揮建設性、負責任作用。