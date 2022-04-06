一名已婚女護理師在臉書上認識一名人夫，但人妻的妻子卻發現，丈夫經常傳曖昧簡訊給護理師，還一起上汽車旅館被她抓包，丈夫事後坦承出軌偷吃2年，但護理師卻辯稱是去摩鐵做「臉部美容」，法官不採信護理師說詞，判賠20萬元給人妻，仍可上訴。

根據判決書，正宮提告控訴，她與丈夫結婚5年，育有2名子女，小三為丈夫臉書朋友，任職於某診所擔任護理人員，本身也是有夫之婦。她在110年1月間，發現小三與丈夫LINE之對話有曖昧言語，驚覺小三與丈夫已非單純朋友關係，顯有婚外情。

正宮不動聲色觀察，發現丈夫竟然載小三前往汽車旅館，待了好幾小時後才離開，遭到她在門口攔下，小三則立刻離開。經質問丈夫，丈夫坦承出軌已有二年，每次均以工作需外出為藉口，私下與被告至汽車旅館幽會。

正宮認為自己勤儉持家，為補貼家計不遺餘力，卻遭受如此背叛，情緒幾乎崩潰，然為求子女圓滿之家庭生活，才隱忍不離婚。但小三明知丈夫有配偶及子女，卻仍與其發展不正常男女交往關係破壞家庭，因此要求60萬元賠償。

但小三辯稱，她與男方只是臉書朋友，平時以LINE等通訊軟體閒聊，聊天中男方得知她除了在診所工作外，另有從事臉部美容工作，兩人才約定於110年3月某日到汽車旅館接受臉部美容，兩人並非男女朋友交往關係。

但正宮卻提出老公手機裡的簡訊，赫然發現內老公傳給女方問候，包含「早安、親愛的、天氣冷還是要多注意保暖；好的好的、真好睡的天；真的、這種天氣窩在被窩裏和妳抱在一起最好；真的」、「我們這個月還能見面嗎、1/29週五那天可以嗎；應該可以、我會想辦法」、「愛你；我也愛妳」等調情話語。

法官審理後認定，小三知悉男方有配偶之人，兩人超越一般社交行為之男女不正常往來及親密行為，破壞原告婚姻關係之圓滿安全及幸福，是正宮主張小三所為，已足以破壞正宮夫妻間共同生活圓滿及幸福安全，情節重大，因此判賠20萬元，仍可上訴。