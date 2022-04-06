【LIVE直播】「鋼盔戴好」正式宣布選桃園！ 羅智強召開聲明記者會

國民黨桃園市長提名風波延燒，北市議員徐巧芯曾爆料，國民黨主席朱立倫撂話要與羅智強「魚死網破」，「民調再強都不會提名你，就是不要你」。但究竟朱立倫在電話中是怎麼說的？

羅今(6日)上午召開「宣布參選桃園市長聲明記者會」時僅表示，「在那通電話之後我也有情緒，經過五天我的情緒也平復，我得情緒是無奈跟失落，也跟朋友訴苦...」。他並稱徐巧心十分有正義感。惟針對兩人通話內容，羅智強並未詳述。

羅智強說，隔天也看到消息人士在說那通電話我最後因為怕輸不想成為罪人，所以黯然退選，這句話我要如何面對？明明不是這樣，當隔天出現這樣地消息人士，我如何面對？支持者懷疑要參選的決心變了嗎？退縮了嗎？只能把真實情況告訴關心我的人，當然講了之後很多訊息開始外面有聲音，中間有很多紛紛擾擾，也必須說經過五天沉澱，謝謝主席願意告訴大家一切向前看，團結最重要，未來國民黨還是要追求桃園勝利。

今有媒體詢問「最後如果黨中央決定不是你參選桃園，會尊重嗎？黨中央需要公布民調？」羅智強表示，我原本在3/27就要第一次宣布參選，黨中央希望我等7天，4/2黨中央希望我等5天，我就等，我給黨中央彈性，但黨的程序正義跟參選意願也是幫助黨內贏的重要要件，如果黨覺得最後人不是我，我都尊重祝福，主席希望桃園贏的意志跟決心跟我一樣，也許主席對人選機制、看法不跟我完全相合，我們都要尊重。

今日發表的聲明是否有告知朱立倫？羅智強說，「我所有參選決定已經告知2次，昨天到午夜了也不方便打擾，相信主席也知道，4/1告訴主席就是延後5天宣布參選，5天之前就告訴他延後5天宣布」。

羅智強說，隨時歡迎主席打電話給我，若不嫌棄需要我到黨中央坐一坐、聊一聊都完全配合，議員游淑慧、徐巧芯都是我的好朋友，但是他們不是為個人交情為我打抱不平，為制度跟必須公平進行黨內程序的堅持來說應該要說的話，兩位都是非常有正義感的人。