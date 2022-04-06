新北市地政局今公布去年第四季（10月到12月）住宅價格指數齊漲，各次分區、新成屋、整體開發區、捷運沿線等指數整體皆創新高。其中，新成屋指數創2012年起實價登錄新高，林口新市鎮、台北大學特定區指數分別為126.1及115.15，較上季分別上漲2.16％、2.56％，與去年同期相較上漲5％、7.07％，皆達2012年實價登錄以來的高點，每坪成交價分別約為33萬元到36萬元及35萬到36萬元。

地政局指出，去年第4季新成屋指數112.6較前季上漲2.69％，與去年同期相較則上漲8.78％，達到實價登錄以來高點。在整體開發區指數方面，除台北大學特定區、林口新市鎮指數達實價登錄以來高點；淡海新市鎮、副都心及頭前重劃區指數分別為113.07、104.5，相較去年有4.76％及4.03％的漲幅。

地政局分析，受整體原物料及工資上漲，通貨膨脹預期心理因素影響，推動新成屋價格持續上漲，加上觀察整體開發區推動各項重大建設，生活機能也日趨成熟，持續吸引人口遷入，購屋需求上升，帶動區域住宅價格穩定成長。

另觀察各次分區，各月份整體趨勢呈現2％以內的漲幅，其中淡水區指數110年11月指數為112.49，達近7年以來之高點；三重蘆洲區、新店區、汐止區，110年11月指數分別為117.84、111.67、112.88； 顯見新北市各區域住宅市場持續保持強勁需求，買賣交易熱絡，成交價量俱增而穩定發展。

此外，捷運站周邊地區因交通條件優勢，區域生活機能佳、商業效益良好，價格持續上漲，各捷運線指數整體呈現也上漲趨勢，板南線（板橋段）、板南線（土城段）、中和永和線、三重新莊線、三重蘆洲線、新店線、淡水線及環狀線指數分別為110.47、113.90、114.24、110.92、107.67、113.96、107.13及109，相較前期上漲0.06至2.91％，與去年同期相較則大概有3％至7％不等的漲幅，皆達實價登錄統計數據以來高點。