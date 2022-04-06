國民黨桃園市長人選混亂，但多份民調除了指出目前藍營最強人選為在地立委魯明哲外，立委萬美玲則「坐2望1」。對於目前的情勢，萬美玲認為協調才是最好的解決辦法，也透露宣布參選桃園市長的國民黨台北市議員羅智強曾找她談過。

萬美玲今（6）日在《POP撞新聞》接受資深媒體人黃暐瀚專訪，萬美玲開玩笑說自己跟羅智強可能有心靈感應，透露羅智強2次選在深夜於臉書發文，本來已經睡下的自己都突然醒來，並說自己看到對方的臉書文後當場愣住，想說「這是要參選嗎？」再讀一次後才確定。

萬美玲表示，羅智強在前往桃園行腳之前，就有先去她的辦公室跟她聊有關桃園的狀況，透露黨的任何機制都願意配合，算是向自己表態參選的意願。萬美玲認為，情勢進行到目前的狀況，初選不論怎麼樣都會造成傷痕，因此協調應該是最好的解決辦法。

對於國民黨主席朱立倫與羅智強之間發生的狀況，萬美玲表示也許講話的時候有情緒、語氣上的問題，但兩個人都是為了國民黨好，羅智強也很有風度說黨決定如何做就尊重，認為兩個人只是有一些誤會。

除此之外，黃暐瀚指出萬美玲在多份民調中「坐2望1」，地方對她有一定程度的支持與期待，若最後協調由她出戰會怎麼選？萬美玲則說只要國民黨團結，「我對於打桃園這一仗，我覺得勝選機率是非常大的」，並強調「沒有非誰不可，而是要非贏不可！」