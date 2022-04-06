上海昨增17077例本土病例，再創單日新高，今（6日）上午，上海舉行新冠肺炎疫情防控工作記者會，針對兒童感染者的陪護問題，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝表示，有特殊需要的兒童感染者，監護人可自願申請陪護。

針對民眾關心兒童感染者的陪護問題，吳乾渝回應，兒童是最柔軟的群體，兒童的感染牽動著大家的心，同為父母，感同身受。兒童感染者的收治，既要遵守法律法規和防控規範的要求，也要考慮他們特殊照護的實際需求。為此，上海官方不斷改進和完善服務保障措施，主要有以下三個方面：

一是在收治上加強專科醫療團隊配備，使兒童得到規範的觀察和治療。針對兒童群體設置專門區域，增強照護力量。同時，對有家庭成員感染的情況採取親子收治模式，有利於看護照顧。

二是對於一些有特殊需要的兒童，由監護人自願申請，在充分了解可能的健康風險並簽署告知承諾書後，可以陪護。

三是符合陪護條件的家長應在工作人員指導下，做好個人防護，落實規範佩戴口罩、分時用餐、不與兒童共用生活物品等防護措施，嚴格遵守各項管理制度。