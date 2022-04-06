深刻體驗台灣的文化與美好，吃美食已經成為一種旅遊的態度。高鐵假期首度規劃星級美食的特色行程，包括二條「饗宴之旅3日豐富行」：行程包含高鐵來回車票、旅遊行程及飯店住宿。台北地區安排旅客入住台北晶華酒店，晚餐搭配米其林一星餐廳-Longtail Restaurant ＆ Bar，LONGTAIL提供美味創意料理與酒飲，主廚運用當季食材，結合多國料理手法及創意，為您呈現無國界當代料理；台中地區則入住日月千禧酒店，並同樣搭配米其林一星「Forchetta」晚餐饗宴，嚴選台灣在地食材，特製佳餚創意地中海料理，不定期更換當季新菜色，隨時都能吃到主廚的驚喜與感動。

二條行程更特別加碼贈送8小時的附駕遊，您可自行安排景點，讓專人專車帶您前往這些旅遊景點，北部地區推薦瑞芳象鼻岩、野柳風景區及有台版威尼斯之稱的基隆正濱漁港等；中部地區則可選擇高美濕地、新社古堡或蔡依林和安室奈美惠拍攝MV的霧峰林家宮保第園區。

附贈的8小時自駕遊可以更加輕鬆自在的安排旅遊行程。如果只想吃美食，台北地區行程可以安排陽明山暨士林夜市一日遊，高鐵假期再加贈每位必比登小吃「十全排骨湯」乙份；而台中地區行程則是搭配審計新村暨台中歌劇院一日遊行程，同樣贈送必比登小吃「台中肉圓」乙份，讓您透過舌尖味蕾，一同體驗在地的文化底蘊。

除了米其林級的美食，台灣高鐵公司也推出價格平易近人的必比登美食饗宴之旅，行程包含高鐵來回車票、旅遊行程、及飯店住宿，安排旅客入住捷絲旅西門館，帶您享用位於陽明山經營30年歷史的必比登美食「松竹園」，大啖業者自種自養的山雞野菜，還能欣賞著陽明山美景邊用餐，十分愜意，同時也遊飽覽一年四季皆美麗的陽明山，春天賞櫻花，夏天賞海芋，讓您流連忘返，晚上再帶您去國外觀光客玩台灣必訪的美食天堂士林夜市吃小吃，像是士林大香腸、豪大大雞排、上海生煎包等，更是已經成為必吃的美食地標，每位旅客同樣可獲贈必比登小吃「十全排骨湯」乙份。

台中地區則入住逢甲智選假日酒店，帶您去享用必比登美食「新月梧桐」餐廳，一入店彷彿走進時光隧道來到老上海，在懷舊復古又低調華麗的氣氛下，帶給您不一樣的味蕾體驗，讓您在奢華復古的場景中，體驗濃油赤醬的海派美味。