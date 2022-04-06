全台疫情多點爆發，台北市關渡國小昨晚間才傳出有學生確診情況，今早再增1校金華國中也有老師確診，學校即刻採取預防性停課，4個班級的學生及同辦公室教師今起暫停到校上課並啟動線上教學。

校方表示，4月5日晚間接到通知，有1位教師確診，因此緊急召開線上防疫小組會議，並依照北市教育局指示緊急應變，並執行相關防疫措施。

校方指出，除了確診教師即刻隔離治療外，4月1日起校內相關密切接觸者，包含804、811、817、8224個班級同學及同辦公室同仁今暫不到校上班上課，後續停課範圍及時間，將依教育局及衛生局後續指示辦理。

停課的4個班級即日起啟動線上直播教學，被隔離教師的各班課程則採取同步遠距離上課，各班在原班上課，同時鼓勵全校師生主動自我快篩。

北市教育局副局長陳素慧證實，已在昨晚間緊急通知學校，受到影響的學生約有120人，衛生局擴大匡列同辦公室的教師，但因清晨臨時通知，，其餘老師實際匡列人數及師生停課時間還要等衛生局通知；北市衛生局表示，目前還在意調中。