目前國立大學已完成8件合併案、私立大學合併案則完成2件，接下來有可能公私合併嗎？教育部長潘文忠今表示，公、私立大學本質上有很大差異，兩者要合併雖然不是不可能，但難度很高。目前教育部未設定大學整併的目標，而是要讓辦學不佳的私校直接退場。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專案報告「大學合併之問題與檢討」指出，目前國立大學合併案已有嘉義大學、東華大學、台中科技大學、台北市立大學、屏東大學、清華大學、高雄科技大學、陽明交通大學等8件合併案；私立大學合併案案例則有法鼓文理學院、康寧大學等2件合併案，共計10件合併案。

潘文忠說，基於大學自主性的合併較易成功，他們可先透過聯盟方式進行合作與教育資源共享，透過彼此合作了解、溝通，達成合作默契及共識後，進而尋求合併可能性，以提升國際競爭力及未來長遠發展目標。

民進黨立委張廖萬堅質詢指出，目前公立大學已經合併差不多，接下來可以發展公私併。他問，目前有學校提出要合併嗎？公私併的可行性為何？

潘文忠回覆，目前只有聽說幾個學校想要合併，但他們都未向教育部正式提出。以公私併來說，如果辦學不佳的私校要併入公校，社會有疑慮；如果私校辦學很好，那他們也不想併入公校。公私併的難度很高，不過教育部仍委託中正大學團隊，看公私併是否有可能。

張廖萬堅說，之前傳出公立中山大學與私立高雄醫學大學、公立中興大學與中山醫學大學要合併，如果他們合併可以更好，教育部應該排除法律和制度的障礙，全力促成。

無黨籍立委黃國書則問，之前教育部長吳思華說，台灣要將160所大學整併成100所，否則將會產生高教災難。他問潘文忠，教育部現在有把大學整併當成主要施政目標嗎？

潘文忠回覆，教育部現在努力重整台灣高教資源，但不會以大學整併數量要達到什麼程度作為主要施政目標。教育部現在積極在做的是，辦學品質堪憂的學校，讓他們可以順利退場，教育部也提出退場條例，希望立法院支持。