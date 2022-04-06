上海市6日上午舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，媒體提問傳言快遞外賣都要停了是否屬實？以及對快遞外賣小哥有無相關的防疫措施？上海市商務委副主任劉敏說明，所謂快遞、外賣要停的消息是不實的，外賣平台騎手是本次全市生活物資保供的重要力量，且從今天起，將對外賣騎手等一線工作人員每天進行各1次核酸檢測與抗原檢測，結果是陰性才能上路。

劉敏表示，外賣平台騎手在保障市民生活需求方面發揮重要作用。目前，本市主要外賣等電商平台每日騎手工作人數約1.1萬人。

根據澎湃新聞引述劉敏說，按照市防控辦的有關要求，指導督促外賣等電商平台落實企業責任，做好各項疫情防控，加強對騎手的規範管理與防護準備，包含加強配送環節的個人防護，工作過程中戴好手套、面罩、口罩等。

此外，也從今天開始對外賣騎手等一線工作人員每天進行各1次核酸檢測與抗原檢測，結果是陰性才能工作，達到「人」、「物」、「場」同防控。要求外賣電商平台做好各類場所、工具的消殺，組織通過隨申辦APP等申領「場所碼」等健康防控核查。

另外也要求做好企業應急處置預案，一旦出現檢測異常人員，及時組織相關人員轉運和場所消殺，爭取儘快恢復營運。為進一步提升外賣電商平台營運能力，還將組織騎手定點居住、定點服務，釋放外賣運力。