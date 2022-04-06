上海市新冠疫情嚴峻，今天公佈的5日本土感染人數達17077例，再創單日新高。中共上海市委機關報《解放日報》旗下新媒體「上觀新聞」發文，呼籲「這樣的時刻，尤其需要各級黨員領導幹部挺身而出，拿出特殊的擔當和勁頭，展現特殊的狀態和作風」。

文章稱，上海疫情，正處在與時間賽跑，與病毒較量的關鍵時期。緊要關頭，最是考驗擔當本色，最能看出為民情懷。落實好中央和市委的部署與要求，回應好市民的希望與期盼，都要靠各級領導幹部勇於擔當、善於作為，身先士卒、以上率下。這是一個必須盡銳出戰、以快制快的時刻，是必須事不過夜、兵貴神速的時刻。這樣的時刻，尤其需要各級黨員領導幹部挺身而出，拿出特殊的擔當和勁頭，展現特殊的狀態和作風。

文章稱，這段時間，許多市民的生活遇到了困難，不少市民對防控工作提出了建議和批評。對各級黨政機關和領導幹部來說，從群眾的呼聲中查找缺點、檢視不足，在善意的批評中吸取教訓、努力改進，是一種應有的態度，也是凝聚人心、匯聚力量的過程。

文章稱，廣大上海市民在默默承受著生活不便的同時，依然盡著最大努力支持疫情防控工作，一起守護著這座城市。無數基層一線同志拋下小家，日夜堅守；無數普通市民用自己的奉獻、參與和配合，貢獻著自己的力量。對於防疫工作的努力，市民也看在眼裡；對於許多順應民心、溫暖人心的改進提升，人們從來不會吝惜自己的點贊和掌聲。

文章稱，所有人的目標是一致的，都是希望這座城市變得越來越好。看到這些，想到這些，官員黨員幹部沒有理由不更勇敢地擔起責任，沒有理由不盡最大的努力為群眾紓困解難，沒有理由再作任何的推諉、拖延、躲閃。

文章稱，這段時間，在上海疫情防控的最前線，廣大基層幹部和一線工作者承受了巨大的壓力。他們承擔著繁重的防疫任務，更要努力化解群眾的焦慮甚至怨氣。他們直面著一線的矛盾和問題，被當過「出氣筒」、「解壓閥」，感受過身心俱疲。

文章稱，對於基層一線的工作，上海市委領導多次給予高度肯定，並部署了對基層的力量支援工作。對基層一線的同志，大家要由衷致敬，更要切實尊重、切實呵護，不能辜負他們的艱辛付出，更不能讓他們流汗又流淚。

文章稱，這就要求各級領導幹部切切實實擔當有為，切切實實為基層減負、為基層分憂、為基層增能。要為基層幹部打氣，要鼓勵他們一起咬緊牙關、堅持再堅持。這種打氣鼓勁，必須付諸於行動之中，體現在各級領導幹部的盡責盡力、主動作為、跨前一步上。

文章稱，在這樣的時刻，必須真真切切地傾聽並重視基層的意見和心聲，並用有力有效的行動予以回應。很多環節，組織協調可以更高效，工作流程可以更優化，釋放給基層的信息必須更及時更透明，給予基層的支撐必須更有力。

文章稱，在許多急難愁盼問題的解決上，上級部門和領導幹部必須圍著基層轉、圍著一線轉，必須想方設法解決基層的關切，盡力讓基層幹部在群眾面前不做「難人」，幫助基層幹部贏得更多群眾的理解支持。

文章稱，基層的信心，就來自於上上下下的信任和支持。有了這些，就有「上下同心」的基礎，就能凝聚起人人參與配合、眾志成城抗疫的強大合力，就有了打贏這場大仗硬仗的底氣。