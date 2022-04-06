【LIVE直播】世紀之戰就在今天！ 廖老大0-400M對決杰尼龜｜2022.04.06 @中時新聞網

台灣賽車教父廖志賢「廖老大」團隊，今（6）上午10時在台中風車大道實測0到400公尺加速（零四），預計測跑3次，廖老大透過臉書全程直播，經過3次實測，廖老大證實，前2次實測已破網紅紀錄，跑出8.72秒的佳績，第3次實測雖未破亞洲紀錄，未來2月將會繼續調整，盼能再破紀錄。

廖老大今在個人臉書上全程直播，今日天氣晴朗，現場聚集大批車迷與媒體，情緒相當高漲，眾人一同集氣打龜號破紀錄，不時可聽到民眾高聲呼喊「加油！」、「台灣加油」等語。

駕駛打龜號的賽車選手「南霸天」郭國信試跑2次後，接受媒體聯訪透露，前2次試跑時已破杰尼龜紀錄，實測感覺非常好，再加上此次實測的輪胎是全新，今天實在跑出很好的成績，待會跑第三次會再進行車況調校，期盼能破亞洲紀錄。

經過3次實測後，廖老大也在現場高喊「台灣加油」，廖老大受訪指出，非常感謝非假日還有這麼多民眾到場支持，前2次實測已破網紅紀錄，跑出最佳成績為8.72秒，第3次實測雖未破亞洲紀錄，未來2月將會繼續調整，盼能再破紀錄。

廖老大先前指出，杰尼龜的零四最佳紀錄為8.93秒，亞洲零四紀錄則為8.62秒，他預計在今日實測3次內即可破紀錄，倘若這次無破紀錄，團隊將繼續調整車子，將於2個月內再次實測，屆時仍未刷新紀錄，將會依約捐款100萬元給紅十字會。

這場賽事起於大陸網紅「HG杰爺」杰尼龜嗆台灣沒快車，廖志賢為此斥資500萬元打造「打龜號」， 3月17日在彰化進行0到100公尺直線加速測試，跑出2.16秒。原本測試場地打算商借麗寶賽車場，但廖的團隊認為該處不太適合，立法委員莊競程說，獲悉此事後及邀集台中市議員江肇國、曾朝榮會勘，並連繫交通部及台中港務公司，終於在3月30日獲得對方發函同意租借台中港環港北路（風車大道），將於4月6日進行0至400公尺賽車直線加速拍攝。