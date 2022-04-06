受到赴美掛牌中概股隔夜表現普遍表現不佳，加上金龍中國指數大跌4.6%，經前1日清明節休市後，港股6日不振，前兩日收紅500多點的恆生指數，在開低逾1%之後，目前在22,103.12點，跌399.19點或1.77%。國企指數在7,620.31點，跌150.67點或1.94%。

騰訊開低1.8%為383港元，阿里巴巴跌4%為109.1港元，美團以及網易各開低4.2%以及4.5%。同時，京東跌5%，快手跌4.4%，嗶哩嗶哩也跌3.6%。

電動車方面，理想以及小鵬各開低3.6%及3.3%。不過，3桶油卻走高，中海油漲逾3%，一度來到11.5港元。另外，中石油漲逾1%，中石化也漲約0.7%。

內房股也走高，中海外漲0.4%，潤地漲逾1%，雅居樂漲近1%，碧桂園翻紅漲0.6%。

至於金融股，匯豐控股開低0.3%，港交所與友邦保險也各開低0.2%與0.5%。

最新的經濟數據，受新冠疫情影響，香港3月標普全球PMI(採購經理人指數）跌至近2年低點，由2月份的42.9下滑至3月的42，並連續3個月都在景氣分水嶺50以下，處於緊縮狀態。