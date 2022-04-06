前少將韓豫平因詐領2880元判囚4年6月定讞，朝野立委聲援都認為刑罰太苛，檢方也說已「統一見解」小額貪汙應認定只構成刑法詐欺罪，但最高法院法官們相當不以為然，認為法務部應提修法，回到舊法規定讓一定金額下可以適用刑法的規定，而不是自己解釋法律。

現行的法律規定，公務員侵取公款一律適用《貪汙治罪條例》刑責從7年或10年起跳，就算用該條例的12條規定也只能就情節輕微部分，就其所得或所得財物5萬元以下者，減輕其刑，類似前少將韓豫平的案件，一旦被告犯罪情節明確又不認罪，恐被重刑裁判。

1973年施行的同條例第12條規定，情節輕微、犯罪財物3000銀元以下者，適用有較輕處罰規定之刑法或其他法律；也就是說，公務員如果詐取財物不高且犯罪情節輕微，可以用普通刑法的詐欺等罪，大多可獲判緩刑及易科罰金，但該條法令在1992年已廢除。

由於日前最高檢察署聲稱，為解決偵辦公務員詐領加班費、值班費、差旅費及休假補助費此類案件的法律適用歧異，統一法律見解為《刑法》詐欺罪，而非《貪汙治罪條例》之利用職務上之機會詐取財物罪，以避免造成檢方執法標準不一、不公的現象。

但檢方如何「統一見解」引發爭議，因為法官解釋法律、大法官解釋憲法，檢方起訴後、法院可變更審判法條；因此，司法院認為，貪汙治罪條例的法定刑度如果被認定過高，無法兼顧所有案情應另行修法，最高法院多名法官更點名，主管機關法務部應提修法草案。

此外，由於立委認為前少將韓豫平判太重，怒批「恐龍法官」，最高法院許多法官也相當氣憤，認為法官需要依法審判，貪汙治罪條例是現行有效的法令，如果立委們不認同，可以把5萬元或10萬元以下的詐欺或侵占改用一般刑法論處，也可以去訂回溯條款，甚至提高額度，解決爭議。