在台灣生活的法籍網紅酷（Ku）拍攝新影片分享，中文數字十與四的發音超級雷同，放在同個句子裡面說，聽起來簡直一模一樣，雖然都知道兩個字的差異在是否有捲舌音，但一堆台灣人說話根本不好好捲舌，片中另名外籍女生也抱怨，超商店員都不捲舌，現在她都直接掏百元鈔票結帳。

法籍網紅酷（Ku）近日在抖音（TikTok）上發新影片表示，台灣口音害他的一個地方就是，中文的四和十發音很像，讓他常常被人誤會，而當這兩個數字放在同個句子裡，聽起來根本就一樣。

影片中一名台灣人說，四和十最大的差別在於十要捲舌，四卻不用，但遭另名外籍女生吐槽，很多台灣人沒有捲舌，像是在超商工作的店員都沒有捲舌，所以她現在去超商消費，都會直接給百鈔結帳，因為根本沒聽懂對方是在說什麼。

影片發布短短一天，就吸引5萬多人狂讚，不少台灣人在留言處笑說，「那個直接給100塊超好笑」、「眞的很氣！直接給100元」、「直接給100塊的表情太好笑」、「ok，外國人來台守則，超商只會用100塊結帳」」、「我是台灣人，的確兩個數字常常念得不清不楚」、「我也都不捲舌，因為不太會捲舌，之前被說發音很怪，然後發現不捲舌跟有捲舌其實沒差多少，就都沒在捲舌了」。