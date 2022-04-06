新竹縣竹北市十興國小5日有兩名學生確診，該校全校停課至4月11日，全校1897名學生、165名教職員6日上午均返校採檢，新竹縣長楊文科一早也前往關心學生，鼓勵初次接受PCR採檢的學生「不要驚慌」，同時呼籲縣民提高防疫意識，共同抗疫。

十興國小5日下午得知有學生確診，全校立即啟動停課機制，校長徐發斌表示，停課通知擬定後，教職員先準備好PCR順序，並於晚間發給家長，安排1到6年級學生分批採檢，以分流方式依序排隊，全校總共1897名學生、165名教職員，會在下午5點前結束，視訊教學也準備妥當，上午上線也十分順暢。

衛生局長殷東成指出，十興國小學童在居家隔離期間確診，感染源為外縣市確診者，已立即啟動疫調，並匡列高風險者，並學校聯繫全校篩檢，4月6日一早由大安醫院進駐，採檢總人數超過2000人，當天會採檢結束，後續會依照防疫措施進行。大安醫院院長謝煒銘表示，5日晚間接獲衛生局通知，全員準備6日立即進駐，期望找出校園內可能的感染源，盡快篩檢並防堵疫情。

教育局長楊郡慈表示，十興國小有2名學生確診，全校停課至4月11日，此外興隆國小有1個班級學生家長確診，該班預防性停課1天。竹北市橡樹美語補習班則有2名外籍教師確診，補習班停課10天，相關幼兒園也預防性停課1天。至於清明連假返鄉及出遊的足跡複雜性較高，楊郡慈局長表示，會視採檢、確診狀況，與衛生局檢討，針對校園開放、停課標準做滾動性調整。