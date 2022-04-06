迪卡儂運動商品齊全，受到許多消費者青睞，一名網友表示，迪卡儂賣的東西便宜，好奇商品到底好還是不好，疑問曝光，網友揭迪卡儂最大優勢，「賣得都是入門款商品，CP值很高」，還有人說，迪卡儂的東西與其他品牌相比不算好，但服務、商品品質都穩定，3年前花249元買後背包，近日因提繩損壞再拿到賣場維修，店員竟退還249元，令他吃驚，「等於我3年下來免費用一個包包。」

原PO昨（5）日於PTT八卦板指出，迪卡儂販賣各式運動用品，部分商品還能在賣場試用，整體價格不貴、合理，每到假日賣場總是擠滿人，「迪卡儂的商品到底是好還是不好呢？有沒有八卦？」

貼文曝光，引發不少忠實顧客留言，「低價商品CP值很高」、「算不錯了，很便宜壞了也不會心痛」、「都是入門款商品，CP值很高」、「迪卡儂的商品都是入門款，已能滿足多數民眾的需求」、「迪卡儂入門無對手」、「入門不錯，對得起價格」。

一名鄉民也回文分享在迪卡儂的購物經驗說，3年前花249元買了一個運動後背包，近日其中一邊的提繩斷了，他拿著包包到櫃檯向店員表示要維修，沒想到店員看完卻說因提繩脆化可退還249元，他吃驚地說「等於我3年下來免費用一個包包」，他表示，迪卡儂的東西與其他品牌相比不算好，但服務、商品品質都很穩定，透露自己已在迪卡儂買過5個運動背包，「想買東西沒什麼概念的話，去一趟迪卡儂找就對了。」