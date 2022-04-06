【愛傳媒陳耀昌專欄】我一直認為詹天馬是1930至40年代台灣非常重要的文化人，但是因政治因素被遺忘了。

因此我在《島之曦》中的相片頁特別替他做了一個專頁。我很同情他運氣太差，228事件竟然剛好在他開立的「天馬茶房」店門口發生。我不知道，是否天馬茶房就此關門了。總之，在此後，就沒有有關詹天馬文化事跡的報導了。

我去年寫《島之曦》時，不知在那裡找到一篇短文，說他在1952年長期臥病於台北縣某醫院，印象中好像是後來在新莊的縣立台北醫院，後來「署立台北醫院」或新莊醫院。

承蒙藍祖蔚兄之大力襄助，一個多月前我有幸結識了詹天馬的外孫女李玲芬女士和她的兒子聲樂家朱育陞。3月30日天未亮，我心血來潮，把我一年半以前在FB的這篇舊文傳給李玲芬女士。方才，她回我説，詹天馬是1953年故世，不是1952年。

她在之前曾告訴我，她也不知外祖父是否住院於新莊醫院，以及什麼病而過世的。其實我也很好奇，這種嚇死了的歷史事件發生在他店門口，他之後是否有被牽連而被帶到警察局訊問。

3月30日，李女士還附了詹天馬的生卒日期：詹天馬1901.3.30-1953.8.17，地址是南京西路187號。

我大吃一驚，正是詹天馬的生日啊！121歲生日！（李女士並未想到）巧得太不可思議了。

作者為臺灣醫學血液疾病及骨髓移植教授、台灣史小說家，獲得多項文學獎

照片來源：作者臉書截圖。

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