台中市議員陳世凱（左）交棒給市議員前鎮小港參選人黃彥毓，希望民眾支持黃彥毓。（林瑞益攝）

民進黨市議員初選即將於4月11日至15日舉行，新系台中市議員陳世凱6日到岡山區為市議員大岡山參選人陳慶鴻、前鎮小港參選人黃彥毓加油打氣，透過接棒儀式，象徵幕僚世代傳承。

陳世凱表示，陳慶鴻與黃彥毓都受過長期的幕僚訓練，符合在地民眾的需求。陳慶鴻擔任過同黨立委邱志偉的服務處主任，在地服務十年，其擔任幕僚的時間可能比他自己還要長，如果陳慶鴻可以接棒，一定可以成為優質的議員，服務鄉親。

黃彥毓則是從2006年就跟著前市長陳菊到高雄服務，陳菊教導了黃彥毓很多知識，了解如何服務民眾，黃曾經到市黨部與經濟部歷練，擁有地方與中央的資歷，屬於陳菊嚴選的人才。

陳慶鴻說，「幕僚」身分是他引以為傲的歷練，過去十年來，他跑過岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀與永安6區共94個里，每一件爭取的建設都記得很清楚，感謝陳世凱的推薦，希望能在初選過關。

黃彥毓表示，他擔任過幕僚13年；近來不少鄉親都會問他怎麼回來選議員，他總是說：自己功夫學夠了，想要報答民眾的支持，因此參選市議員。自己受國家與納稅人的栽培，了解所有的經費、建設與預算，希望未來能當選。