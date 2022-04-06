新北市觀旅局去年於新北市熱門登山路線設置43面手機通訊標示牌，今年於新北市三大岩場及獅仔頭山步道進行手機訊號量測，再設置60面手機可通訊標示牌，除了方便民眾能即時掌握位置、上網打卡分享旅途風景照片外，若發生山區事故時，更可以在手機可通訊處發出緊急訊息，即時回報位置，提升救援效率及登山安全性。

觀旅局指出，新北市境內擁有豐富的山林資源，其中石碇區筆架山、皇帝殿及三峽區五寮尖山被台灣山岳界稱為「北部三大岩場」，新店區還有具「台灣小百岳」盛名的獅仔頭山，常吸引民眾一睹風采，不過這些偏僻山區通訊受到地勢或天氣影響，導致訊號不穩定，若發生意外時，山友不易以手機求援或定位。

觀旅局長楊宗珉表示，登山除了結伴同行外，為了提供健行民眾更安全、優質的戶外體驗，市府與電信業者歷經3個月的時間，以電訊專用設備實地進行手機訊號強度測試，選定60處設置容易辨識的螢光黃可通訊標示牌，民眾經過時不妨多留意，有需要時在有訊號處發出緊急訊息，也可跨電信業者撥打「112緊急救難專線」，有效對外請求救援。