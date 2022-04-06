歐盟讓·莫內講席教授、中國人民大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院副院長王義桅6日在大陸《環球時報》撰文指出，可以看到，俄烏衝突正對歐洲各中立國產生深遠影響。雖然一些中立國態度動搖或變化，但總體而言，國際社會仍然應對「中立」持歡迎態度。中立有利於和平。歷史上，中立國往往是大國戰爭後妥協的結果，比如瑞士曾是法德義奧的緩衝地帶，而奧地利的中立由美蘇英法協商得出。中立國的存在本身就代表著協商與和平，而非對抗與戰爭。

王義桅稱，持續一個多月的俄烏衝突，再次將歐洲安全置於危險之中。歐盟各國在2014年克里米亞危機的基礎上進一步加大對俄制裁力度。除了對俄經貿封鎖、金融制裁和交通停運，歐盟成員國還向烏克蘭提供援助，就連德國也一改「不向交戰區輸送武器」的先例而向烏克蘭提供軍援。

在此期間，歐洲中立國的態度也頗值得關注：瑞士打破1815年維也納會議以來的中立立場，宣布加入對俄制裁；瑞典和芬蘭則都表達了加入北約的意願。王義桅表示，歐洲主要中立國除瑞士外，還有奧地利、芬蘭、瑞典、愛爾蘭、聖馬利諾、列支敦士登。

放眼當下，俄烏衝突下中立國將何去何從？或者說，衝突是否會破壞這些國家的中立基礎呢？不應一概而論。歐洲6個中立國國情概況有所差別，對俄烏衝突反應也不一致：芬蘭、瑞典積極參與對俄制裁；瑞士、列支敦士登、愛爾蘭決定採用經濟制裁手段，避免涉及軍事；聖馬利諾未就衝突發表聲明，但2019年時表明反對對俄制裁；奧地利則拒絕討論對俄制裁相關事宜，表示「奧地利現在和將來都會保持中立」。可見，最動搖的中立國仍是安全上的利益攸關方，而且芬蘭的動搖程度比瑞典更甚。

王義桅稱，統計顯示，芬蘭國內支持加入北約比例已達60％以上，芬蘭總理表示將在這個春天「迅速」決定是否向北約提交加入申請。而在瑞典，也有大約60％民眾支持與鄰國芬蘭一起加入北約。瑞典政府曾公開拒絕國內加入北約的呼籲，但在俄烏衝突後改口不排除加入北約的可能。

王義桅認為，中立國可有效阻遏衝突擴大化，符合戰後國際體系的要求，也有利於歐洲大陸的和平穩定。另外，中立國的存在避免了歐洲權力天平進一步向北約方向傾斜。俄烏衝突的根源，很大程度上正是由於北約對俄羅斯安全關切的長期忽視。正因如此，中立國應該作為歐洲大陸美、俄之外的第三種力量存在下去，以避免歐洲立場極化甚而進一步激化矛盾。歐洲大陸穩定有利於中歐關係長足發展，國際社會應對中立持正面態度，鼓勵中立國發揮緩和作用。