北市陽明山惇敘高中前，5日上午許多掃墓民眾駕車上山，交通壅塞，發生一起汽車、自行車交通事故，自行車騎士的妻子貼文，指控汽車駕駛輾壓自行車後離去，造成車架、輪組毀損，無法修復，汽車駕駛肇事逃逸，北投警分局第一時間已受理報案，將在今天下午通知汽車駕駛說明，製作訪談筆錄。
自行車騎士的妻子指控，5日早上7點半，一台黑色本田轎車，在雙黃線路段，連續按了多聲喇叭，緊逼在後，讓她先生和友人感到危險，隨即下車理論，最後對方搖下車窗咆哮後，輾壓自行車後離去。
貼文指出，發生車禍當下，附近就是疏導交通的員警，隨即以「音速小子」般的速度秒出現，讓人讚嘆台灣警察的辦事效率，但因監視器只有拍到車號，沒有拍到肇事逃逸的畫面，希望有「幫友們」的行車記錄器，剛好拍到輾壓的過程。
北投分局表示，肇事逃逸並未造成人員受傷，屬於行政罰，若查證屬實將開單舉發，並呼籲用路人，於道路上行駛遇管制時應耐心等候，彼此間相互體諒禮讓，勿逞一時之快或意氣用事，以維護車輛通行秩序。
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