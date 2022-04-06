自行車騎士的妻子在網路上貼文指控汽車駕駛輾壓自行車後肇事逃逸。（翻攝照片）

北市陽明山惇敘高中前，5日上午許多掃墓民眾駕車上山，交通壅塞，發生一起汽車、自行車交通事故，自行車騎士的妻子貼文，指控汽車駕駛輾壓自行車後離去，造成車架、輪組毀損，無法修復，汽車駕駛肇事逃逸，北投警分局第一時間已受理報案，將在今天下午通知汽車駕駛說明，製作訪談筆錄。

自行車騎士的妻子指控，5日早上7點半，一台黑色本田轎車，在雙黃線路段，連續按了多聲喇叭，緊逼在後，讓她先生和友人感到危險，隨即下車理論，最後對方搖下車窗咆哮後，輾壓自行車後離去。

貼文指出，發生車禍當下，附近就是疏導交通的員警，隨即以「音速小子」般的速度秒出現，讓人讚嘆台灣警察的辦事效率，但因監視器只有拍到車號，沒有拍到肇事逃逸的畫面，希望有「幫友們」的行車記錄器，剛好拍到輾壓的過程。

北投分局表示，肇事逃逸並未造成人員受傷，屬於行政罰，若查證屬實將開單舉發，並呼籲用路人，於道路上行駛遇管制時應耐心等候，彼此間相互體諒禮讓，勿逞一時之快或意氣用事，以維護車輛通行秩序。