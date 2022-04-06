大S離婚106天後上月閃電宣布和20多年前曾交往的韓國前男友具俊曄結婚，消息曝光後，隔天具俊曄就風塵僕僕來台接受隔離，隔離期滿後便搭車住進大S豪宅。而小姨子小S事前坦言非常期待和具俊曄見面，順便想「驗收」一下多年過去對方的身材維持得如何？媒體報導，小S老公許雅鈞鬆口，承認小S已經和新姊夫見面，當下氣氛溫馨，許雅鈞說：「只感覺她姐姐很幸福」。

具俊曄上月為了追愛來到台灣接受隔離，上月中小S出席活動受訪時承認十分期待見到新姊夫，她覺得姊姊大S的人生很奇幻，繞了一圈竟會出現昔日相愛過的對象回頭追求，又因為畢竟已經到了這個年紀，認為要再遇到相愛的人很困難，她聽到大S親口爆出交到新男友後也力挺姊姊，「找到了就要好好把握」。

許雅鈞表示之後計畫邀大S、具俊曄一起來帝寶吃飯。（圖／中時資料照片）

小S當時更說，具俊曄從飯店出關後還有7天的自主隔離期，因此她不會第一時間去見新姊夫，但內心的確滿懷期待，「我個人是真的想想跟他（具俊曄）見面，因為他年輕的時候非常的帥，不知道他現在狀態變什麼樣子」，她還跟具俊曄提議隔離期間少吃一點、多做運動，好讓她可以驗收肌肉，但被大S打槍，笑翻眾人。

據《三立新聞網》報導，許雅鈞鬆口證實：「我老婆（小S）見過（具俊曄）了」，至於當下細節如何？許雅鈞回應：「只感覺她姐姐很幸福，沒多說什麼」，地點不在小S家帝寶，而許雅鈞自己還沒見到具俊曄，之後打算邀大S和具俊曄一起來帝寶聚聚，順便吃個飯，也算替具俊曄接風。