繼美團支付、滴滴支付、多多支付、字節支付後，如今華為支付也來了。近日華為支付現身華為錢包App，並推出首綁及隨機立減行銷活動。從功能來看，可為個人用戶提供餘額與銀行卡支付、紅包、充值、提現等服務，並為企業用戶提供資金結算、自動分帳等。分析人士看來，預計短期內會有一定數量的華為產品生態內使用者轉化成支付錢包用戶，但要如何吸引更多用戶，撼動現有微信、支付寶的雙巨頭格局仍存有難度。

「華為支付首綁銀行卡支付立減5元」、「華為支付老用戶最高立減288元」。根據《北京商報》報導，在華為錢包App內點擊華為支付後，發現此行銷活動，活動時間截止到4月10日。此次首綁及隨機立減行銷活動覆蓋華為錢包、華為雲空間、華為音樂、華為主題、有道雲筆記、隨手記、流利說英語等華為系應用和部分第三方廠商應用。

對於華為支付的行銷動作，業內看來主要還是為了拉新促活，吸引用戶完成綁卡轉換。

易觀分析金融行業高級分析師蘇筱芮指出，此舉主要為促進用戶使用華為支付，通過重複支付消費行為來強化用戶黏性，「目前看，華為拓展支付的路徑是先在小額零售類業務中運用自身的生態優勢嵌入自有場景，後續待業務成熟後再進一步豐富場景類型、擴大使用規模。」

實際上，華為支付業務規劃已久，2021年3月華為收購訊聯智付曲線拿下支付牌照，業務類型為互聯網支付、行動電話支付，有效期至2024年7月9日。