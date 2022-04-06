台開前副董鍾智文傳出以7億6000萬元入主北市私立新民國小，雖然他否認此事，並表示相關合約都是偽造，但雙方協議書在律師操刀下，清楚寫明交易對象涵括新民董事、監察人，以及校務營運與校產管理，甚至連分批更換董監事的時程都約定得清清楚楚，而鍾智文也是按照期程依約分期給付款項。

依照鍾智文和林姓中間人的協議書，鍾智文付錢後，中間人必須交付新民7位董事及1名監察人的親筆辭職書，其中辭職書的日期還要配合鍾智文的需求填寫。第一階段先更換兩名董事、一名監察人；第二階段更換三名董事；第三階段更換兩名董事。以上各階段都要正式做成董事會紀錄，並召開董事會補選出接任人選，向教育主管機關提報核准才算完成。

在第一階段更換兩董一監後，鍾智文有權指派專人擔任董事會秘書，甚至連財務會計部、教務部秘書也可由特定人選出任，舊董事會也有義務協助鍾智文方處理及了解校務運作與資產處理情形，並就新民校務管理與營運經驗提供諮詢，幫助鍾智文代表的新董事會熟悉校務。