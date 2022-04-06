本土疫情升溫，花蓮除慈濟大學有師生確診，東華大學一名馬來西亞籍的大一國際生昨深夜確診，校方趕緊發佈公告，即起至16日暫停到校實體上課，改採線上遠距教學方式進行授課，校內員工則是1／2改採居家辦公，不影響學校運作。

東華大學副校長徐輝明指出，昨深夜接獲衛生局通知，該生因足跡與確診者重疊，被通知需前往篩檢，最後經PCR篩檢結果陽性確診，因此依中央及衛生局指引與本校防疫核定，即起至16日止暫停師生到校實體上課，一律採線上遠距教學方式進行授課，不鼓勵校內住宿生移動，校外人士或不住在校內的學生則盡量不要到校，依疫情發展滾動式調整防疫措施。

東華大學主秘古智雄指出，經接獲衛生單位通知，學校目前已暫停實體授課，同時校內職員工上班方式則是以每單位現有員額二分之一之比例為原則，實施每日居家辦公，因此校內運作仍不受影響。

此外，由於該名確診學生並非住在學校宿舍，而是與友人在校外租屋，其室友目前已陸續進行快篩，不過徐輝明表示，目前已有一位快篩呈現陽性結果，目前正在等待PCR篩檢結果。