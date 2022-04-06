藝人KID（林柏昇）出道多年憑著「人來瘋」的性格加上幽默的主持風格，受到大批觀眾喜愛。而1個月前KID才在社群媒體上宣布向正妹女友「東區妹仔」Rita求婚成功並登記結婚，沒想到近日他卻在節目自爆「正在撞牆期」讓眾人有些驚訝。

KID近日受邀與峮峮及剛推出新單曲《烏雲日記》的歌手艾薇，一同登上節目宣傳，而到了現場點歌獻唱的橋段時，KID便表示希望聽到艾薇所演唱的新歌，因歌詞主要敘述一個人在陷入低潮期所經歷的心路歷程，讓正在處於撞牆期的他感同身受。KID接著解釋自己在錄影前不僅閃到腰，喉嚨沙啞，車子還卡在泥巴中，讓他感覺結婚後的這段時間做什麼事情都很「災難」。峮峮及艾薇聽到後也大感驚訝，艾薇還表示「我以為你現在很喜氣欸」，KID則回應現在確實很喜氣沒有到很負面，所以他都用很正面的態度去迎接這些災難。

事實上，KID於2月底宣布與「東區妹仔」Rita求婚成功並登記結婚5天後，就帶著老婆前往某知名生殖中心積極求子，甚至忍不住在採訪時說溜嘴「即將當爸」，好心情溢於言表，沒想到喜事背後還發生許多不順遂的事情，但KID仍樂觀面對，持續更新個人YouTube頻道「野人七號部落」，將歡樂散播出去，也吸引不少粉絲為他加油打氣。