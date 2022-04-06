大甲媽遶境帶動了信徒沸騰，熱情燃燒，沿經各鄉鎮也帶來各項驚人數據，彰化縣環保局統計，往年遶境垃圾衝高到100噸，因為深夜施放炮竹煙火，彰化縣消防局近4年來也開立了435件宣導單，沒入炮竹煙火118.2公斤，前年還發生炸傷員警等事件，累計開罰款9萬元。

三月瘋媽祖，內政部消防署統計，近5年各縣市舉辦民俗活動或繞境活動，施放爆竹釀成傷亡案件共13場次43人受傷。

彰化縣消防局表示，隨著媽祖起駕了日期逼近了，再度派員前往縣內繞境沿途宮廟加強爆竹煙火安全宣導，要求遵守「彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例」，每日下午10時至翌日6時前，不得施放會產生笛音或爆炸音之一般爆竹煙火或特殊煙火，違者可處新臺幣3萬元以上15萬元以下。呼籲宗教團體利用鼓掌聲或爆竹煙火電子音效替代燃放鞭炮，或辦理其他藝文活動取代。

大甲鎮瀾宮媽祖訂於8日起駕，遶境行程為9天8夜，消防局表示期間會遣人車於繞境路線沿途警戒、安全維護、廣播宣導，並勸導勿於深夜施放爆竹煙火，近4年繞境期間消防局針對違規行為，共開立舉發單3件、扣留7件、沒入5件、開立宣導單435件。

其中，2018年沒入73公斤、2019年45.2公斤最多，大甲鎮瀾宮媽祖於2022年4月8日起駕，繞境行程為9天8夜，2018年大甲媽祖繞境期間，於彰化市及埤頭鄉各開立舉發單1張，當年度共計2張，均違反本縣爆竹煙火施放管制自治條例分別罰鍰3萬元，共6萬元罰鍰，讓人記憶最深是2018年大度橋擺炮陣，不慎點燃頭臉嚴重炸傷險失明，2020年在彰化市永安街附近，於大甲媽祖鑾轎前施放爆竹煙火，不小心炸傷2名員警，開立舉發單1張，罰鍰3萬元。