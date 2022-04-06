美聯準會(Fed)理事布蘭納德發表鷹派言論，將加快美國貨幣緊縮腳步，市場擔憂Fed恐採激進行動抑制通膨，10年期公債殖利率應聲升至3年新高，科技、成長股下挫拖累，周二美股四大指數全收墨，美股周二下挫吞噬周一漲幅，費半跌4.53%最多，那指跌2.26%創4周以來最大跌幅。

四天清明連假後，本土疫情恐難止，台股周三開跌141.4點報17484.19點，晶圓雙雄、聯發科苦澀，電子、航運、鋼鐵集體乏力，隨後跌幅擴大至244.52點，最低達17381.07點，金融盤中回神翻紅，大盤重返17400點之上，仍失守五日線、17500點關卡，回測月線約17419點，力守年線約17399點。截止上午10:45左右，加權指數下跌164.69點或0.93%，報17460.90點；櫃檯指數下跌2.20點或1.02%，報214.35點。

台積電ADR下跌2.19%，台積電(2330)開盤下跌11元報578元，早盤一度大跌14元觸及575元，目前跌幅近2%。聯電(2303)、聯發科(2454)大跌逾3%，非蘋概遇逆風，聯發科首當其衝，直摔900元大關；美系外資日前下修聯發科、聯詠(3034)、矽力-KY(6415)、譜瑞-KY(4966)等6家IC設計目標價，聯詠、敦泰(3545)、譜瑞-KY等同樣走疲。矽力-KY開盤一度回測2100元，目前暫下跌3%，而信驊(5274)跌幅較小，再度超車躍升為股王。電子權值股還包括日月光投控(3711)、南亞科(2408)以及載板三雄欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)等股價均黯然下跌。3月營收摔四年同期低點的大立光(3008)亦下挫落居第四高價股，而3月營收佳的鴻海(2317)則翻紅穩盤。

電子、傳產族群皆無力撐盤，金融、化工翻紅穩大局，但兩族群成交占比並未提升。航運類指跌逾2%最劇，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)跌幅加深。而金融股回神，富邦金(2881)、國泰金(2882)翻紅，遠東銀(2845)、臺企銀(2834)漲約3%。

首季營收陸續公布中，台積電、大立光法說也將登場。而美國聯準會對抗通膨再釋鷹派訊息，衝擊美股走勢，加上兩岸疫情升溫，市場不確定因素多，本土投顧法人指出，台股下檔月線及年線支撐，上方季線17874點附近區間整理格局。元富投顧指出，從籌碼來看，外資賣壓減緩，融資小幅增加，台股有望震盪續攻，區間以17400-17800點來看待。

國票投顧本周看好五大題材類股，包含ABF載板股、網通股、電池股、特用化學股、IP矽智財股等；預期本周指數在17400-17900點區間震盪。群益證券本周看好五大題材類股，包含電動車股、第3代半導體股、再生能源及儲能系統、鋼鐵股、金融股等；預期本周指數在17200-17900點區間。