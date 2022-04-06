民進黨將於11日執行高雄巿議員初選民調，前金新興苓雅參選人湯詠瑜是「台美雙律師」，6日一早由12名律師組成後援會，陪她在中山、五福路口拜票，湯詠瑜表示進入議會後，會以「街頭人權律師」為基層民眾及勞工發聲。

12名律師手舉看板一起為湯詠瑜助陣，高雄巿議會前議長康裕成6日也穿法袍相挺。她表示，律師訓練有很強的思辨能力，審預算或研修法案精準犀利，展現理性專業，這是律師進議會一大價值，且律師守法，有助打造清新政治。

湯詠瑜的父親湯金全曾是高雄巿副巿長，律師出身的他，早年參與黨外民主運動，後來從政，加上兒子湯東穎也是律師，一家有3律師。湯金全常教育兒女「當官不發財、發財不當官」，希望女兒能當「艱苦人」的代言人。

湯詠瑜說，從小受父親身教、言教，除了耳濡目染當上律師，如今更決定走上政治這條道路，她懇請市民朋友給她機會，讓她進入議會，成為基層民眾及勞工發聲、爭取權益的「街頭人權律師」，並做「市民辯護人」。