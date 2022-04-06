近一個多月來俄烏衝突且雙方和談進度反覆，及通膨疑慮升溫，國際股市動盪加劇，隨聯準會（Fed）升息確立，貨幣政策不確定性消除，股市迎來一波反彈，觀察印度股市近一個月表現，Sensex指數上漲近4.13％，在亞洲股市中表現居前，帶動印度股票基金3月全數走揚，且累積報酬都在3％以上。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度2月製造業PMI由前月54上升至54.9，為連續第八個月維持擴張，產出及新訂單擴張皆有加速情形，且製造商對於未來景氣的信心顯著提升，突顯景氣復甦依舊保有強勁態勢。貨幣政策方面，現階段市場普遍預期印度央行4月份利率會議將維持利率不變，主要因印度央行目前認為通膨仍然可控，但隨FEed正式啟動升息，加上俄烏衝突影響，油價飆漲帶來通膨壓力，預期印度央行可能於6月的利率會議中，調整貨幣政策的態度。

林光佑指出，展望印度後市，隨著近期多數國際利空及不確定性已逐漸反應，先前指數回檔，但印度經濟復甦態勢仍未變，企業獲利也並未下修，使估值回到平均水準，評價面吸引力逐漸浮現。再者先前印度5邦選舉結果，由印度總理莫迪所屬的BJP黨取得4邦執政，結果顯示民眾對莫迪政府的執政屬滿意，在政局穩定下，有助印度整體總經環境穩定發展與政策延續。

因此續看好印度股市仍有攻高機會，但後續須持續觀察俄烏談判進展，及接下來印度央行利率會議。投資布局中長期仍看好新能源、電動車以及印度製造概念股等族群表現。