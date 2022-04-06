35歲南韓演員金宣虎，出演夯劇《海岸村恰恰恰》洪班長一角，走上演員事業高峰，豈料卻在結局播出之際，傳出被前女友毀滅式分手，抖出他逼墮胎醜聞，一夕之間暖男形象全毀，雖然多位友人替他出面澄清，仍暫停身上所有演藝圈活動，事隔半年，本人身影今年3月底才被當地民眾目擊，為拍電影《悲傷地帶》人就現身在泰國街頭，狀況看似相當不錯。

金宣虎半年前，被前女友崔英雅爆料逼迫她墮胎，整起事件越演越烈，多家廠商出面與他切割，原定電影綜藝節目就此喊卡，未料南韓最有公信力媒體D社出面爆猛料，公開兩人對話紀錄，還原事件真相才揭曉提墮胎的是崔英雅，網路風向才立刻逆轉，甚至金宣虎在對話紀錄中，還曾經表示願意負責。

據D社報導，去年7月金宣虎收到崔英雅訊息，告知已經懷胎6月，金宣虎當時正錄製《兩天一夜》節目，心情陷入混亂，不過當下他仍有積極解決，並表示需要理智思考此事，不想莽撞就做了決定，隨後金宣虎還表示想把懷孕消息告訴父母，還要在一周內做出決定，甚至都表達願意結婚，只是兩人本就無懷孕計畫，依舊是選擇拿掉了孩子。

墮胎風波後，金宣虎為拍攝電影《悲傷地帶》現身，為金宣虎進軍大螢幕的首部作品，拍攝期間恰好需要移師泰國拍攝，穿著白色上衣，一身休閒裝束輕鬆又有型，狀態看似已經恢復以往，相關影像在IG流傳開來，此外也被目擊穿著薄荷綠上衣，坐在餐廳等著餐點上桌，這些也是他墮胎風波後的首次亮相，引起海內外粉絲熱烈關注。