馬上就是2022年國中小新生申請報到時間，基隆市政府教育處提醒，報到程序已經簡化，家長不用特別請假親自到校，也不用填寫紙本資料，在網路就能使用線上報到系統完成，國小報到時間在4月28日至5月2日，國中報到時間在5月26日至30日，完成線上報到系統將自動發簡訊告知報到成功。

市政府教育處表示，基隆市2022年國小線上報到時間是4月28日上午8時至5月2日下午5時，國中線上報到時則是為5月26日上午8時至5月30日下午5時，家長收到入學通知單後，可以直接掃描通知單上QRcode，或到「新生報到入口網」（https：／／schoolsoft.kl.edu.tw／new），就能輸入資料提交。

市政府教育處提醒，家長須輸入新生身分證字號、出生年月日及家長手機號碼，登入系統進行報到及填寫新生資料，在家長填寫完畢並提交學校後，系統將會自動寄發簡訊通知家長已報到成功。

市政府教育處呼籲，國小新生家長如於4月15日前、國中新生家長如於5月13日前未收到新生入學通知單，請儘速致電戶籍地學區學校洽詢。