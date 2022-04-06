中菲行(5609)自結111年3月集團營業收入為42.29億元，月增37.24%，年增82%，為歷年同月新高；累計前3月營業收入為114.6億元，較去年同期成長66.2%。

就各業務來看，3月空運營收為23.59億元，佔比為55.7%、海運營收為17.36億元，佔比為41.1%、合同物流營收為1.34億元，佔比為3.2%，年增率分別為84.4%、86.5%及18.5%；累計第1季空運營收為60.51億元，佔比為52.8%、海運營收為50.48億元，佔比為44%、合同物流營收為3.61億元，佔比為3.2%，年增率分別為71.2%、66%及13.2%。

中菲行2021年集團營收為389.98億元，年成長69.9%，稅後盈餘為23.1億元，年成長112.8%，每股盈餘為16.98元；中菲行日前董事會通過每股將配發現金股利10.2元，配發率為60%，預計6月8日召開股東會。

近期大陸上海及昆山相繼封城，衝擊物流貨運，中菲行表示，上海封城短期確實影響貨量，不過後續可觀察應是遞延至4月第二周至第三周出貨；海運部分，5月美國線年度新約換約，目前已傳出有航商與直客簽2-3年長約，而大型直客簽約意願增加，顯示客戶對高運價仍有擔憂，希望藉由長約鞏固運輸需求，航商也降低承攬業者艙位，轉投入現貨市場；空運方面，目前歐洲空運受到俄烏開戰影響，報價走高，不過以台灣空運市場最重要的還是以美國為主，其次是亞洲市場，歐洲運價的波動對台灣空運業績影響不大。

至於今年市況，中菲行表示，雖然有包括美西碼頭工人罷工與否，以及歐美經濟展望不明等因素，但仍積極爭取貨量成長。