飯店業者華園(2702)受惠處分「起家厝」六合本館收益挹注、配合其他據點營運虧損減少，使2021年稅後淨利衝上18.26億元、每股盈餘（EPS）16.53元，雙創歷史新高。隨著美國經濟活動恢復正軌、配合營運據點拓增，2022年營運有望持續好轉。

華園股價近期波動加大，於23.9～27.5元區間盤整，今（6）日不畏大盤一度挫跌近245點，開高後在買盤敲進下放量走揚，上漲4.85％至25.95元，早盤維持逾4％漲幅，領漲觀光類股。不過，三大法人上周偏空操作，合計小幅賣超7張。

華園2021年合併營收8.21億元、年增24.63％，營業虧損1.05億元、虧損年減達40.49％。稅後淨利18.26億元、較前年虧損2.7億元大幅轉盈、每股盈餘（EPS）16.53元，雙創歷史新高。

華園去年營業虧損收斂，主要受惠美國逐步解封，帶動美國飯店營運逐步重返正軌。同時，公司去年7月初將六合本館土地建物以27億元賣給永信建大股東永碩投資，於11月完成交割，扣除相關費用後認列處分利益達19.6億元，相當於挹注每股盈餘達17.74元。

觀察華園去年繼續營業單位及停業單位損益狀況，停業單位稅後淨利達19.8億元、每股盈餘17.92元，較前年虧損0.18億元、每股虧損0.17元大幅轉盈。而繼續營業單位稅後虧損1.53億元，但虧損亦年減38.77％，每股虧損1.39元，較前年2.28元顯著減少。

華園2022年前2月自結合併營收1.33億元、年增達29.47％。展望後市，華園營運以美國為主力，去年12月斥資11.56億元買下加州聖荷西費利蒙SpringHill Suites酒店，將美國據點增加至6處。隨著美國經濟活動恢復正常，將有助整體營運狀況持續好轉。

華園董事會已通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利1元、股票股利3.5元，合計派利4.5元，創下歷年次高。盈餘配發率約27.22％。以1日收盤價24.75元計算，現金殖利率約4.04％。公司將於6月15日召開股東常會，全面改選董事。