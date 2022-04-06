藝人Lulu(黃路梓茵)外型可愛、個性活潑，且口條非常清晰伶俐又幽默，主持功力一流，是近年非常受到歡迎的年輕世代主持人，她不但在圈內人緣好，私下親民的她，經常透過社群跟粉絲、網友們分享生活點滴，而這回清明連假，忙碌的Lulu難得偷閒跟好友出門玩耍，沒想到被一群小朋友脫口說出的話語惹得走心，氣到拒絕幫他們拍照。

清明連假太陽公公賞臉，給了眾人幾天的好天氣，民眾忍不住出門玩耍，Lulu也把握難得的空閒，跟好友Amanda(劉紀範)相偕出遊，兩人雖然未特地喬裝打扮，但全程防疫做好做滿，口罩戴緊緊，但最後還是被路過的民眾認出來，是一群學生粉絲。

Lulu還原當天經過，氣到不禁稱呼這群小粉絲是「小屁孩」。(翻攝自sunnygirl800424 IG)

這群巧遇Lulu的小朋友，事後在IG發出大合照，直呼「啊啊啊太幸運了吧」，Lulu看見後也轉發，但畫風丕變，她還原事發現場，表示其實這群小朋友一開始根本沒認出她是誰，只是隨機抓個人請託幫忙拍大合照，剛好Lulu跟Amanda就在旁邊，因此找上她們。

Lulu爆料小朋友其實開口是這樣提問：「阿姨，可以請妳幫我們拍照嗎？」，讓她一聽心態炸裂，整個走心回應：「我不要啊」，最後是Amanda幫忙拍照的，她則在限動中開玩笑稱呼這群粉絲是「死小孩」，Amanda看到後，也打趣回應：「確定遇到『阿姨』們有幸運」，Lulu忍不住回嗆：「妳也是阿姨！不要想躲，最先是看著妳叫的」，對話太好笑，真的超介意。